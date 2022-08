Alors que le niveau du Rhin est particulièrement bas avec la sécheresse, un navire de transport de marchandises a bloqué la navigation sur un tronçon du fleuve en Allemagne.

Le bateau, de 190 mètres de long et près de 23 de large, bloque depuis la nuit de mardi à mercredi le chenal entre Sankt Goar et Oberwesel, dans le land de Rhénanie-Palatinat, après avoir subi des dégâts à son moteur. Aucun autre bateau ne peut plus passer depuis.