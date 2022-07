La navigation sur la Haute Sambre boostée par la réouverture d’un canal en France.

La navigation sur la Haute Sambre a augmenté au cours des douze derniers mois grâce à la réouverture du canal de la Sambre à l’Oise. Selon le personnel de l’écluse de Solre-sur-Sambre (Erquelinnes), 864 passages de bateau ont été comptabilisés devant l’écluse depuis la réouverture du canal en juillet 2021.

Même constat du côté de l’écluse de Thuin. "On a observé qu’il y avait un peu plus de navigation. Ici, depuis le 1er juillet, il y a eu plus de 70 yachts qui sont déjà passés", constate Jean-Michel Beckman, éclusier à Thuin.