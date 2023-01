La navigation est rétablie entre Bruxelles et Anvers après l’accident au pont de Buda

La navigation entre Bruxelles et Anvers est rétablie depuis vendredi 13h45, un peu moins d’une semaine après l’accident du 30 décembre causé par une péniche, a annoncé vendredi en début d’après-midi le Port de Bruxelles.

Une péniche avait heurté le pont de Buda, en position basse, provoquant l’impossibilité pour le pont de se lever et donc l’interruption du trafic fluvial et routier à cet endroit. Le tablier du pont endommagé a été retiré. Il sera acheminé par barge jusqu’aux ateliers de l’entreprise Hye, dans les environs d’Anvers, pour y être examiné et réparé.