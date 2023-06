La navette fluviale de Liège : une expérience agréable pour découvrir la ville

Le capitaine et l’équipage sont vraiment sympas et on peut même prendre une boisson à bord pendant le voyage.

Le prix des trajets est très démocratique, 2€ pour le premier arrêt plus 1 € par arrêt supplémentaire. Ou alors on peut opter, comme Pierre, pour le billet "journée" (le pass) qui permet l’utilisation illimitée du bateau et qui est disponible pour 8 €.

C’est une belle initiative qui concourt à rendre Liège attrayante pour les visiteurs qui s’y pressent de plus en plus nombreux, mais aussi pour les Liégeois, qui se voient offrir un moyen de transport alternatif, rapide et agréable, surtout quand il fait beau…

Une belle activité familiale à découvrir jusqu’au 5/11 inclus.