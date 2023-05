Petit comme grand, du beau monde était présent sur la navette fluviale. Une touriste québécoise était également à bord :" Je viens du Québec, ce qui me plaît, c’est de visiter les endroits stratégiques de Liège pour avoir un premier coup d’œil".

Avec les enfants, c'est chouette aussi

Marie, c’est le contraire. Ce n’est pas la première fois qu’elle monte sur la navette : "On vient chaque année, plusieurs fois par an. On aime revenir, car c’est gai, il y a du soleil, on profite. C’est un moyen de transport agréable et avec les enfants, c’est chouette aussi ".

Bernadette est également venue accompagnée. Grand-mère de trois petits garçons, elle a décidé de leur faire découvrir la navette fluviale. Et ça ne rate pas : "J’aime le bateau… Et l’eau !" répond l’un des trois.