La nature, une ressource purement économique pour l’homme ?

L’IPBES c’est un peu l’équivalent du GIEC pour la biodiversité, c’est-à-dire un groupe international de 82 experts des sciences naturelles et sociales, et détenteurs de connaissances autochtones et locales, ainsi que de 200 auteurs contributeurs, s’appuyant sur plus de 6200 sources.

Dans son dernier rapport, il mentionne un léger progrès dans la prise en compte des différentes valeurs de la nature puisque les études qui intègrent ces dimensions ont augmenté de 10% par durant les 40 dernières années. Ainsi sur la dernière décennie (2010 à 2020), les deux tiers (65%) des études portent sur l’amélioration de l’état de la nature et un tiers (31%) sur l’amélioration de la qualité de vie des êtres humains (31%). Les auteurs de l’IPBES déplorent néanmoins qu’elles reposent encore trop souvent sur la valeur économique et utilitaire de la nature. Ils estiment que " 74% des études d’estimation des valeurs se sont centrées sur les valeurs instrumentales, 20% sur les valeurs intrinsèques et seulement 6% sur les valeurs relationnelles. "