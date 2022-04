Du 1er au 31 mai, Bruxelles Environnement vous invite à vous ressourcer en participant à la 2e édition du "Mois de la Nature".

On ne s’en rend pas toujours compte et pourtant, Bruxelles est bien plus qu’une ville remplie de buildings et d’embouteillages.

Au contraire, on peut distinguer 4 types de paysages : ville dense, ville forêt, ville campagne, ville d’eau. Pour explorer et se rendre compte de cette incroyable nature offerte par notre capitale, Bruxelles Environnement vous propose un paquet d’activités diverses et variées : des balades guidées à pied ou à vélo, des ateliers participatifs et des découvertes insolites…

Un seul objectif : profiter au maximum des bienfaits et du pouvoir apaisant de la nature, mais aussi passer à l’action et mieux la protéger.

Un programme riche, éducatif et ludique :

Impossible de vous détailler le programme complet de cette deuxième édition tellement les activités sont nombreuses. Alors, nous en avons sélectionné 3 dont nous allons parler en détail dans les jours qui viennent dans notre matinale Bruxelles Matin en compagnie d’invités.

Epinglons ensemble ces quelques belles idées pour prendre un bon bol d’air, découvrir la faune et la flore et réensauvager la ville :

A l’image du brame du cerf, assistez à la parade nuptiale de la Bécasse des Bois lors d’une balade organisée en forêt au crépuscule. Une activité organisée le 6 mai en soirée par la Commission ornithologique de Watermael-Boitsfort.

Less Béton et l’Université Populaire d’Anderlecht vous invitent du 9 au 12 mai à débétoniser six pieds d’arbres sur le Square Robert Pequeur et à planter des vivaces.

Tout au long du mois, Apis Bruoc Sella fera un focus sur les abeilles sauvages et sur le programme de la commune d’Uccle, baptisé " Effet papillon pour les abeilles ". Au programme : des balades et ateliers de plantations.

Alors, si vous avez envie de prendre part à ce beau programme et voir la ville en vert, nous vous invitons à écouter l’interview de Pascale Hourman. La porte-parole de Bruxelles Environnement était notre invité dans Bruxelles Matin sur Vivacité au micro de Julie VanH.