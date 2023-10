La nature envahit le château de Seneffe

La nature a envahi le château de Seneffe. La mousse recouvre désormais les tableaux et le plancher. Des pièces d’argenterie sont emprisonnées dans la terre. Et au milieu, on trouve des corps humains qui se dessinent. Non ce n’est pas une fiction, c’est tout simplement la dernière exposition à découvrir au château de Seneffe. Elle s’appelle "Think nature", pense la nature. On vous y emmène.

Des chants d’oiseaux en plein milieu des tableaux et des tapisseries. Et puis sur le sol, accroché aux murs ou descendant du plafond des tapis de mousse, des fleurs. Au milieu un personnage anonyme en jeans, basket blanche. Christophe Guinet, alias Mr Plante, est son créateur. "Ici, par exemple, on va retrouver une installation d’un homme un peu planté dans la nature avec un visage fait de plantes graminée. Il jongle avec des éléments d’orfèvreries comme des fourchettes et des couteaux. Cela représente ses pensées. Il est dans un questionnement sur la surconsommation, le gaspillage".