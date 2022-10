La nature dans notre assiette : favoriser l'alimentation locale et saisonnière

Et si on favorisait des modes de production respectueux et une alimentation plus responsable en suivant davantage les cycles de la nature pour nous alimenter ? Un mode de vie qui devrait en séduire plus d'un... Le point avec Virginie Hess, Raconteuse de Nature, dans "La Grande Forme".

L’automne, saison des fruits secs

Durant l’automne, les animaux de la forêt font leur réserve de nourriture pour passer l’hiver. La nature étant bien faite, c’est aussi le moment où les noyers, châtaigniers, chênes, hêtres et noisetier offrent leurs fruits savoureux. Chevreuils, sangliers, cerfs, écureuils et mulots font ainsi bombance, profitant des valeurs nutritives de tous ces aliments.

À l’approche de l’hiver, nous, les humains, avons tout intérêt aussi à faire le plein d’énergie pour lutter contre la fatigue hivernale. Mais nous sommes souvent déconnectés de la nature et du rythme des saisons, explique Virginie Hess, Raconteuse de Nature.