La nature a repris ses droits dans un lac de Warfaaz où les travaux tardent

A Spa, le lac de Warfaaz présente un aspect très différent de celui bien connu des pêcheurs et promeneurs. Vidé au printemps dernier en vue de travaux, on y observe que la nature a repris ses droits avec de hautes herbes qui poussent dans ce qui constituait le fond du lac. Et il va falloir s’y habituer.

On pourrait presque dire que le lac de Warfaaz aujourd’hui n’a jamais été aussi vert. Il y a ceux à qui ça plaît, et d’autres pour qui c’est le sentiment inverse : " La nature reprend effectivement ses droits. Les herbes poussent bien. Il s’est aussi formé une petite rivière. Ce n’est pas trop laid mais je préférais quand même le lac. Ça change un peu ", explique Claude.

" C’est vraiment affreux. C’était bien mieux quand il y avait les pêcheurs. Il n’a plus d’âme ce lac. Ce n’est plus un lac, on dirait un désert sauvage ", regrette Philippe. " Quand on voit les photos sur le chalet près de nous, c’était tout beau, et là c’est tout vide. Ça fait triste. Ça ne donne pas très envie de venir s’y promener ", estime Nathan.