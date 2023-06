La Nature 2023 : les artistes à ne pas louper

Coline Cornélis

Nichée quelque part entre les sons et les images, l’artiste bruxelloise Coline Cornélis nous livre depuis quelques années des sets hybrides, singuliers et envoutants. Scindé en deux parties, son travail musical est riche : d’un côté, on retrouve ses sessions “Lay", des sets de musiques ambient qui invitent à fermer les yeux et à se coucher. L’autre facette, ce sont des sets plus dansants, où se mêlent techno, danse et percus.