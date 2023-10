La Nasa va construire des maisons sur la Lune d’ici 2040

L’agence spatiale américaine compterait construire des maisons sur la surface de la Lune d’ici 2040, mais pourquoi ?

Décidément, la Lune qui n’a plus intéressé grand monde depuis que le dernier astronaute l’a quittée en 1972 revient à la mode depuis quelques années. Entre le rover chinois sur la face cachée, la sonde russe Luna-25 qui s’y est écrasée et la Nasa qui compte retourner sur la Lune en 2027.

Aujourd’hui, le New York Times nous apprend que la Nasa a fait appel à une société basée à Austin, ICON, pour construire des propriétés sur la Lune d’ici 2040, un projet baptisé "Projet Olympus". Leur particularité : elles seront imprimées en 3D sur place. L’imprimante construira des structures avec du béton lunaire créé à partir d’éclats de roche, de fragments minéraux et de poussière de la couche supérieure de la surface de la Lune. Un comble sachant que cette poussière lunaire est particulièrement corrosive et peut casser le verre et endommager les matériaux utilisés pour construire lesdites maisons.

"Nous avons réuni toutes les bonnes personnes au bon moment avec un objectif commun, c’est pourquoi je pense que nous y arriverons", a déclaré Niki Werkheiser, directrice de la maturation technologique à la Nasa. "Tout le monde est prêt à franchir cette étape ensemble, donc si nous développons nos capacités de base, il n’y a aucune raison pour que ce ne soit pas possible."