La Nasa sort une vidéo incroyable sur les plus grands trous noirs supermassifs

La Nasa a publié une vidéo impressionnante qui met l’emphase sur le côté "super" des trous noirs supermassifs.

Les trous noirs passionnent les foules, les annonces des découvertes sur l’étude de ces géants cosmiques fascinent et font mouche à chaque fois. Ces mastodontes que l’on trouve au centre de presque toutes les galaxies peuvent avoir des tailles différentes du plus petit (qui reste quand même 100.000 fois plus grand que notre Soleil) au plus grand (60 milliards de fois notre Soleil).

C’est sur ces trous noirs supermassifs les plus impressionnants de notre Univers connu que cette vidéo se penche. Dans un communiqué, la Nasa explique "montrer 10 trous noirs surdimensionnés qui occupent le devant de la scène dans leurs galaxies hôtes, y compris celui dans notre Voie lactée et M87".