La Nasa révèle les sites candidats à l’alunissage pour le retour des astronautes sur la Lune

Ces 13 sites ont tous des caractéristiques géologiques intéressantes et offrent des options d’atterrissage pour toutes les opportunités potentielles de fenêtres de lancement. De plus, l’équipe en charge de sélectionner la zone d’alunissage, a évalué la capacité à s’alunir en toute sécurité, avec des critères tels que la pente du terrain, la facilité de communication avec la Terre et les conditions d’éclairage.

"Plusieurs des sites proposés dans les régions sont situés parmi certaines des parties les plus anciennes de la Lune et, avec les régions ombragées en permanence, offrent la possibilité d’en apprendre davantage sur l’histoire de la Lune à travers des matériaux lunaires jusque-là non étudiés", explique Sarah Noble, responsable des sciences lunaires d’Artemis pour la division des sciences planétaires de la NASA.

Les 13 régions en lice permettent un accès continu à la lumière du soleil pendant une période de 6,5 jours, la durée prévue de la mission Artemis III. Un "accès à la lumière du soleil est essentiel pour un séjour de longue durée sur la Lune car il fournit une source d’énergie et minimise les variations de température", éclaircit la Nasa.

Il faudra encore attendre avant de savoir où le prochain homme ou la première femme marchera sur la Lune.