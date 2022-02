La Nasa publie des images inédites de la surface de Vénus

C’est une première, le télescope James Webb a pris des photos de la surface de Vénus en perçant les nuages ​​épais qui obscurcissent le sol de la planète.

La Nasa explique dans un communiqué que l’imageur WISPR (Wide-Field Imager for Parker Solar) a pu photographier, lors de deux survols, toute la face nocturne de Vénus dans des longueurs d’onde allant du spectre visible à l’infrarouge.

Les photos et les vidéos révèlent ce que la NASA décrit comme une "faible lueur" de la surface et montrent également des caractéristiques distinctives telles que des régions continentales, des plaines et des plateaux à la surface.

"Vénus est la troisième chose la plus brillante du ciel, mais jusqu’à récemment, nous n’avions pas beaucoup d’informations sur ce à quoi ressemblait la surface car notre vue est bloquée par une atmosphère épaisse", a déclaré Brian Wood, auteur principal de la nouvelle étude et physicien au Naval Research Laboratory de Washington. Il continue : "Maintenant, nous voyons enfin la surface dans les longueurs d’onde visibles pour la première fois depuis l’espace."