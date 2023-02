La Nasa partage la sublime photo d’un étudiant français passionné d’astronomie

Le site de la Nasa met en avant une photo prise par Julien Looten, un étudiant bordelais passionné d’astronomie.

Chaque jour, la Nasa met en avant sur son site, l’Astronomy Picture of the Day, une photo qui représente la beauté de l’espace et de tout ce que l’Univers a à nous offrir de spectaculaire. Le mercredi 15 février 2023, c’est la photo d’un étudiant en archéologie à Bordeaux qui reçoit ce privilège bien que ce ne soit pas sa première fois, la Nasa ayant déjà partagé une de ses photos en août 2022. Cette image n'était pas passée inaperçue puisque l'équipe de Quel Temps l'avait repérée et vous expliquait tout ce qu'il y a à savoir dessus.

D’après le journal La Montagne, la photo a été prise à Thonac (Dordogne – France) le 21 janvier 2023, vers 22 heures.