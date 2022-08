La NASA n’a pas "confirmé que le réchauffement climatique est une fraude"

Le porte-parole de la NASA renvoie aussi vers une étude de 2020, dans laquelle des chercheurs (dont Jay Zwally) s'appuient sur des données provenant des satellites ICESat (pour "Ice, Cloud and land Elevation Satellite") et ICESat-2 de la NASA.

Ils ont constaté que la perte de glace sur les côtes du Groenland, les plateformes de glace de l'Antarctique et les glaciers de surface du Groenland et de l'Antarctique était "partiellement compensée" par des gains de masse de la calotte glaciaire. Mais selon leurs calculs, les pertes de masse ont dépassé les gains, la perte de glace de fond du Groenland (200 milliards de tonnes par an) et de l'Antarctique (118 milliards de tonnes par an) ayant contribué à une augmentation de 14 millimètres du niveau de la mer.

Les chercheurs ont aussi conclu que les calottes glaciaires gagnent de la masse par l'accumulation de neige et en perdent par trois processus : le ruissellement de la fonte de glace en surface, le vêlage des icebergs (c'est-à-dire la création d'icebergs à partir d'un glacier, lorsque des bouts de glace s'en détachent et se retrouvent dans la mer ou l'océan), et la fonte de la base des plateformes de glace flottantes et des glaciers côtiers.