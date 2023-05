La Nasa lance deux petits satellites pour surveiller les ouragans.

Ces satellites vont permettre aux scientifiques de non plus "seulement voir ce qui se passe à un moment donné (...) mais de vraiment voir comment les choses évoluent heure par heure", a expliqué lors d'une conférence de presse Will McCarty, scientifique à la Nasa. "Nous aurons toujours besoin des gros satellites", a-t-il ajouté.

"Ce que nous pouvons tirer de cette mission, ce sont des informations complémentaires à celles des satellites phares que nous avons déjà."

Ces informations sur les précipitations, la température et l'humidité pourront permettre d'améliorer les prédictions météo, notamment où l'ouragan touchera terre et à quelle intensité, et ainsi de mieux préparer d'éventuelles évacuations des populations vivant sur les côtes.

"De nombreuses organisations, comme le Centre national des ouragans américain et le Joint Typhoon Warning Center, sont prêtes à recevoir nos images, pour les aider à tenir informés leurs météorologues", a déclaré Ben Kim, également responsable à la Nasa. Sur le plus long terme, mieux comprendre la formation et l'évolution de ces tempêtes permettra d'améliorer les modèles climatiques.