La Nasa finance un engin destructeur d’astéroïdes (on ne sait jamais !)

Comme un communiqué de la Nasa l’explique, l’idée (appelée PI-Terminal Defense for Humanity) serait de pulvériser l’astéroïde en petits morceaux qui brûleraient ensuite en entrant dans l’atmosphère.

Le professeur Lubin explique dans un article pour NIAC : "Dans les scénarios d’interception courts, les fragments d’astéroïdes d’un diamètre maximal d’environ 10 mètres permettent à l’atmosphère terrestre d’agir comme une 'décharge de faisceau' où les fragments brûlent dans l’atmosphère ou éclatent dans l’air […]"

Si les impacteurs cinétiques sont pensés depuis longtemps, la différence avec cet engin est qu’il serait non seulement cinétique mais aussi explosif. Le dispositif serait équipé de tiges pénétrantes pour percer l’astéroïde, des explosifs rempliraient les tiges pour atteindre l’intérieur de l’astéroïde et l’explosion le pulvériserait en morceaux plus petits (un peu comme le scénario de Don’t look up).

"L’efficacité de l’approche dépend du temps d’interception et de la taille de l’astéroïde, mais permet une défense efficace contre les astéroïdes dans la classe de plusieurs centaines de mètres de diamètre et pourrait pratiquement éliminer la menace de destruction massive causée par ces bolides", continue le professeur Lubin.

La Nasa voit dans ce dispositif, une possibilité de réponse rapide à un danger qui serait peut-être un jour imminent. Reste à le créer, le tester et le mettre en place !