La NASA et Boeing vont développer des avions plus écologiques à l’horizon 2030, neutres en émission en 2050

"Depuis le début, la NASA est avec vous lorsque vous volez. La NASA a osé aller plus loin, plus vite, plus haut. Et ce faisant, la NASA a rendu l’aviation plus durable et plus fiable. C’est dans notre ADN", a déclaré Bill Nelson, administrateur de la NASA.

"Notre objectif est que ce partenariat de la NASA avec Boeing pour produire et tester un démonstrateur grandeur nature contribue à la mise au point de futurs avions de ligne commerciaux plus économes en carburant, avec des avantages pour l’environnement, l’industrie de l’aviation commerciale et les passagers du monde entier. Si nous réussissons, nous pourrions voir ces technologies dans les avions que le public prendra dans les airs dans les années 2030".

Les avions "mono couloirs" sont le cheval de bataille de nombreuses flottes aériennes qui, en raison de leur utilisation intensive, sont responsables de près de la moitié des émissions mondiales de l’aviation. La NASA prévoit de terminer les essais du projet d’ici la fin des années 2020, afin que les technologies et les concepts éprouvés lors du projet puissent avoir un impact sur les décisions de l’industrie aéronautique dans la conception de la prochaine génération d’avions mono couloirs. Une nouvelle génération qui pourrait entrer en service dans les années 2030.