La Nasa dévoile une photo du soleil "qui sourit" : comment expliquer ce phénomène ?

Comme l’explique la Nasa, ces taches noires sont des trous coronaux, c’est-à-dire "des régions où le vent solaire est projeté dans l’espace à grande vitesse". Les trous coronaux apparaissent plus sombres, car la zone est plus froide et moins dense à cause des éjections de matière, précise Numerama.

Si vous voyez un visage souriant, c’est parce que votre cerveau vous joue des tours. Ce phénomène est une forme d’illusion d’optique, aussi appelée paréidolie, détaillent nos confrères de Numerama.