La Nasa dévoile les nouvelles combinaisons des cosmonautes qui partiront sur la Lune

La Nasa a dévoilé à quoi ressembleront les futures combinaisons des astronautes qui embarqueront sur Artemis III dans le but de retourner sur la Lune.

En août 2022, la Nasa annonçait les potentiels sites d’alunissage pour Artemis III qui devrait décoller en 2025 avec des astronautes à bord. Pour pouvoir sortir du futur LEM, les hommes et femmes auront besoin d’une combinaison et ce ne sera plus la fameuse et très encombrante combinaison blanche des astronautes de la mission Apollo.

Avec la nouvelle combinaison, on fait un saut dans le futur et on offre un confort de mouvement aux astronautes qu’ils n’avaient pas avant.