La Nasa découvre l’astéroïde 2023 DW qui pourrait frapper la Terre en 2046

Le Nasa Asteroid Watch a indiqué qu’il suivait l’astéroïde et que son risque d’impact sur la Terre en 2046 reste "très faible" : "Nous avons suivi un nouvel astéroïde nommé 2023 DW qui a une très faible chance d’avoir un impact sur la Terre en 2046. Souvent, lorsque de nouveaux objets sont découverts pour la première fois, il faut plusieurs semaines de données pour réduire les incertitudes et prédire correctement leurs orbites dans le futur. Les analystes d’Orbit continueront de surveiller l’astéroïde 2023 DW et de mettre à jour les prévisions à mesure que de nouvelles données arriveront."

Pour l’instant, les astronomes ont estimé sa taille à 50 mètres de long (l’équivalent d’une piscine olympique) mais les erreurs sont très probables au début de l’analyse de l’astéroïde. Il faudra donc attendre quelques semaines ou mois avant d’en savoir plus sur cet objet spatial.