La Nasa confirme l’existence de 5000 exoplanètes

La Nasa a récemment confirmé l’existence de 5000 exoplanètes autour de nous, dans ou en dehors de la Voie Lactée.

Il y a 30 ans, des astronomes découvraient la première exoplanète, aujourd’hui, on peut en rajouter 4999 au décompte.

Rappelons qu’une exoplanète est une planète qui tourne autour d’une étoile en dehors du Système solaire. Elles ne peuvent pas toutes abriter la vie mais certaines ont un vrai potentiel et le nouveau télescope spatial James Webb pourrait bien aider à trouver des traces de vie s’il y en a quelque part.

"Les plus de 5000 planètes découvertes jusqu’à présent comprennent de petits mondes rocheux comme la Terre, des géantes gazeuses plusieurs fois plus grandes que Jupiter et des 'Jupiters chauds' en orbites extrêmement proches autour de leurs étoiles", ont déclaré des responsables du JPL dans un communiqué de la Nasa.

Elles sont devenues aujourd’hui communes et il faut qu’elles aient quelque chose d’extraordinaire pour encore espérer défrayer la chronique comme par exemple, une exoplanète qui contient plus d’eau que la Terre ou encore une exoplanète faite de roche comme la Terre et "proche" de nous.

C’est le télescope spatial Kepler, lancé en 2009 par la Nasa, qui a changé la situation en découvrant des exoplanètes par centaines.