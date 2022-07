La Nasa annonce un décollage vers la Lune possible dès le 29 août

Plus d'un demi-siècle plus tard, le programme Artémis doit marquer le retour des Américains sur cet astre, dont la première femme et la première personne de couleur. Artémis 1 ne comportera toutefois pas encore d'astronaute à bord. La mission est destinée à tester la nouvelle fusée géante de la Nasa, SLS, dont ce sera le premier vol, et la capsule Orion à son sommet, où un équipage sera installé dès Artémis 2. Le décollage doit avoir lieu depuis Cap Canaveral, en Floride.