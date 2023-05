La Nasa a réussi à pirater Voyager 2 qui s’éloigne dans la galaxie depuis 45 ans

Les deux sondes sont alimentées par des générateurs qui convertissent la chaleur du plutonium en décomposition en électricité. Une source d’énergie qui n’est pas immortelle mais les ingénieurs de la Nasa ont pu trouver quelques instruments à fermer pour économiser l’énergie : les caméras et les radiateurs des sondes.

Cependant, Voyager 2 entrait malgré cela dans ses dernières réserves d’énergie… La Nasa a finalement trouvé un moyen de détourner l’alimentation d’un mécanisme de sécurité conçu pour s’activer en cas de dysfonctionnement du circuit des sondes en raison de variations de tension. "Les tensions variables présentent un risque pour les instruments, mais nous avons déterminé qu’il s’agit d’un petit risque, et l’alternative offre une grande récompense de pouvoir garder les instruments scientifiques allumés plus longtemps", a déclaré Suzanne Dodd, chef de projet Voyager au JPL, dans le communiqué. "Nous surveillons le vaisseau spatial depuis quelques semaines, et il semble que cette nouvelle approche fonctionne."

Une solution qui pourrait également être appliquée sur Voyager 1 qui a encore du carburant suite au mauvais fonctionnement d’un instrument qui n’a pas été utilisé pendant des années et permet donc d’avoir encore un peu d’énergie. Cette décision sera prise l’année prochaine.