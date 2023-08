La Nasa a perdu le contact avec Voyager 2 qui s'éloigne dans l’espace interstellaire

La Nasa a perdu le contact avec Voyager 2 le 21 juillet, selon CBS, mais tout espoir n’est pas perdu puisque l’antenne de Canberra (qui fait partie du Deep Space Network de la Nasa) va bombarder les environs de Voyager 2 avec la commande correcte en espérant atteindre la sonde, selon le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa.

De plus, la sonde est programmée pour réinitialiser son orientation plusieurs fois par an pour garder l’antenne pointée vers la Terre. L’antenne de 3,7 mètres de Voyager 2 devrait donc se remettre dans l’alignement correct vers la Terre le 15 octobre prochain. Une fois à nouveau aligné, il faudra encore attendre 17,5 heures pour que les données envoyées par la sonde parviennent jusqu’à la Terre.

De son côté, Voyager 1 est à 24 milliards de nous et continue de discuter avec la Nasa, en partant dans une autre direction que Voyager 2. Ils devraient tous les deux pouvoir rester en contact avec l’agence spatiale américaine encore quelques années jusqu’à ne plus avoir de carburant et continuer leur voyage dans l’espace sans plus nous tenir au courant. Pour rappel, les deux sondes contiennent un Golden Record sur lesquels on retrouve 116 images pour expliquer l’humanité à de potentiels Aliens qui les croiseraient un jour…