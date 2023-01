La narcolepsie, un trouble du sommeil qui touche près de 40.000 Belges

Il suffit parfois d'un simple fou rire, et la personne s'effondre comme un pantin désarticulé : la narcolepsie, c'est un trouble du sommeil qui fait que la personne peut s'endormir à n'importe quel moment de la journée. "Nous étions avec ma maman, en train de discuter, on a eu un fou rire et je suis tombée par terre, je ne sais pas ce qui s'est passé", se souvient Jessica, une patiente atteinte de narcolepsie, qui a eu ses premiers symptômes à 32 ans.

Rire, pleurs, colère, peur : toutes les émotions fortes agissent comme un disjoncteur, le corps dit stop. "Ça peut n'être qu'une partie du corps, un bras, la tête, une paupière qui tombe, explique le professeur Michel Osseman, chef du service neurologie du CHU de Godinne. Ça ne dure généralement pas très longtemps, mais le patient reste conscient."