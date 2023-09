La NAPSO-thérapie : une méthode qui replace le sommeil au niveau de la nutrition et de l’activité physique

Pour Laurence Plumey, notre corps a des besoins nutritionnels qui sont suffisamment importants pour légitimer que nous mangions de façon régulière tout au long de la journée sans grignotages : "Un petit-déjeuner, un déjeuner, une petite collation dans l’après-midi et un dîner léger pour terminer la journée. J’insiste sur le léger de ce dernier car quand nous dormons, nous ne brûlons pas beaucoup de calories. […] Le midi, notre repas devrait représenter la moitié de nos besoins nutritionnels puis on va en decrescendo. Or la plupart des gens font tout l’inverse. […] À toute allure, on prend un petit-déjeuner qui n’en est pas un. À midi, on mange sur le pouce. On commence à avoir très faim l’après-midi et le soir, on se rue sur un repas roboratif gras et sucré, quand on ne prend pas un petit apéro pour faire retomber la pression. Conclusion, on ne dort pas très bien et on prend du poids".