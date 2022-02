La namuroise Paloma Sermon Daï reçoit le Magritte du meilleur documentaire pour "Petit samedi"

La 11ème cérémonie des Magritte du cinéma 2022, s’est déroulée samedi soir au Square à Bruxelles.

Deux films se sont partagés l’essentiel des statuettes :

Le premier long métrage de Laura Wandel, "Un monde", et le film d’Anne Sirot et Raphaël Balboni, "Une vie démente".

Mais un film namurois repart avec le Magritte du meilleur documentaire. Nous l’avions découvert au FIFF en 2020, il avait déjà obtenu le Bayard d’Or du meilleur film.

Ce film c’est "Petit samedi" de la namuroise Paloma Sermon Daï. "Petit samedi" est le nom que l’on donne depuis toujours à son frère.

Il s'agit du premier long métrage de la jeune réalisatrice. Un documentaire où elle suit la relation qui unit sa maman et son frère Damien. Damien est toxicomane, et avec l'aide de sa mère, il met en place des stratégies pour s'en sortir. Dans le film ils évoquent l'enfance de Damien, ils essaient de comprendre à quel moment tout a dérapé.

Un documentaire touchant, pétri de bienveillance. Le portrait d'un couple qui a toujours été fusionnel.



Paloma Sermon-Daï la réalisatrice de Petit Samedi a tout de suite eu une pensée pour sa famille...