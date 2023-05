La Namibie : "Ici, l’exceptionnel, c’est tous les jours"

Voici donc notre journaliste dans le train, une manière exceptionnelle de faire un safari pour admirer les girafes et autres beautés de la savane. Un arrêt pour sympathiser avec les babouins, un autre pour faire escale à Windhoek, la capitale, sans intérêt, et le voilà, 9 heures plus tard, dans le plus vieux désert du monde, le désert du Namib, à l’ouest du pays. Une ligne traverse donc ces paysages fabuleux faits d’immenses dunes et de sable, sable contenant du fer qui s’oxyde et donne d’incroyables variations de couleur. À Sossusvlei, ce sont des paysages lunaires qui attendent Philippe, des paysages faits uniquement d’argile et d’arbres morts.

Dans le désert du Kalahari, il a rendez-vous avec des Bushmen, les plus anciens habitants de l’Afrique Australe qui chassent encore à l’arc. Une tribu qui mène une vie très simple et qui les rend heureux.

Rendez-vous ce dimanche à 20h35 sur La Trois pour ce nouveau numéro Des trains pas comme les autres. À voir aussi sur Auvio durant 90 jours.