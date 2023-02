La Naïade est de retour à Tournai

Une femme nue debout sur un socle semblant scruter l’horizon. Pour les tournaisiens ou les habitués de la ville aux cinq clochers, la Naïade est un personnage connu. Depuis plusieurs mois, elle se cachait de la vue des tournaisiens et tournaisiennes pour se refaire une beauté. Avec le temps, le bronze s’était oxydé et la Naïade était devenue toute verte.

Philippe Janssens s’est chargé de lui redonner de belles couleurs. Il l’a donc côtoyé pendant plusieurs mois. "Comme on est le nez dessus pendant plusieurs jours, on finit par apprécier les détails de modelage qu’on n’aurait pas vu en passant à côté de la sculpture", explique-t-il. "Il y a un rapport qui se crée parce qu’on voit toutes les traces techniques de l’assemblage de la sculpture. En tant que fondeur, moi je me régale de voir ce genre de choses".

Et puis, il y a quelques détails de l’œuvre qui interpellent : "Les poignets sont très simples, quasi des boudins. Par contre, il y a d’autres détails comme la forme des hanches, des seins, le creux des genoux ; c’est vraiment très particulier de voir cette justesse anatomique et cette volonté de marquer certains détails et pas d’autres".