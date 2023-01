La N-VA, le Vlaams Belang et le PTB sont les partis qui dépensent le plus en pub sur Facebook en 2022

Selon Jean Faniel, directeur du Centre de recherche et d’information socio-politiques (CRISP), ce n’est pas un hasard que la N-VA et le Vlaams Belang soient les partis qui dépensent le plus sur les réseaux sociaux : "Les deux partis nationalistes flamands à eux seuls ont déboursé 58% du montant total. Ils sont parmi les plus puissants électoralement et les mieux représentés à la Chambre. Résultat : leurs dotations publiques sont parmi les plus importantes."

En moyenne, les partis ont investi 6% de plus sur Facebook qu’en 2021, mais l’évolution varie fortement en fonction des partis. Le PS enregistre la plus forte hausse (+70%), mais, en termes absolus, les socialistes investissent cinq fois moins que le MR et restent en queue de peloton.