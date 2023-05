La N-VA dépose plainte pour de possibles faits délictueux auprès de bpost

Le député fédéral Michael Freilich (N-VA) et son chef de groupe Peter De Roover déposeront ce mardi plainte auprès du parquet de Bruxelles pour de possibles faits délictueux auprès de bpost, a annoncé le parti dans un communiqué mardi.

Le parti d'opposition au fédéral dénonce une "une opération sophistiquée de dissimulation menée par la président du conseil d'administration Audrey Hanard et le ministre de l'Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS)". Selon M. Freilich, plusieurs éléments dans les révélations récentes sur les pratiques au sein de l'entreprise publique autonome peuvent laisser présager des faits délictueux tant au sein du gouvernement fédéral, que des cabinets ou de bpost. "Il y a une frontière entre les pouvoirs législatifs, de contrôle et le pouvoir judiciaire. Nous y sommes toujours tenus. C'est pourquoi nous prenons aujourd'hui notre responsabilité en tant que députés et citoyens pour saisir officiellement le parquet", commente M. De Roover. L'annonce de cette plainte intervient alors qu'Audrey Hanard doit être interrogée ce mardi en commission de la Chambre sur les dysfonctionnements constatés chez bpost.