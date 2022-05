La N-VA dénonce les imprécisions de la proposition Open Vld sur un arrondissement fédéral, d'autres partis favorables

Outre les écologistes, la proposition rencontre également un écho positif chez les libéraux francophones. "Les libéraux travaillent à une Belgique plus forte, plus efficace. Arrêter la division et mettre en place les réformes libérales dont notre pays a besoin", a tweeté le président du MR Georges-Louis Bouchez.

Le président des Engagés Maxime Prévot suggère une alternative au mécanisme de la circonscription fédérale. Il propose "dans l'esprit de la circonscription fédérale, que les citoyens aient une voix supplémentaire pour voter pour des partis d'une autre communauté linguistique. Les politiques seraient ainsi amenés à considérer les préoccupations de l'ensemble des citoyens belges", écrit-il sur le réseau en ligne.