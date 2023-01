La N.1 mondiale Iga Swiatek éliminée dès les 8es de finale de l’Open d’Australie

La N.1 mondiale Iga Swiatek a été éliminée dès les 8es de finale de l’Open d’Australie par la Kazakhe Elena Rybakina (25e) 6-4, 6-4 en 1h29, dimanche à Melbourne.

La Polonaise, demi-finaliste l’an dernier, a été prise de vitesse par la championne de Wimbledon.

"J’ai très bien servi et très bien joué dans les moments importants. C’est une grande victoire pour moi", s’est réjouie la Kazakhe d’origine russe, née il y a 23 ans à Moscou.

Elle a réussi 24 coups gagnants (contre 15 pour Swiatek) et remporté quatre balles de break sur les six jouées sur le service de son adversaire quand cette dernière n’a réussi à concrétiser que deux de ses quatre balles de break.

Rybakina, qui n’avait jamais dépassé le troisième tour en trois participations jusque-là au Majeur australien, affrontera au prochain tour la Lettonne Jelena Ostapenko (17e).

Elle s’est installée d’entrée dans le match en prenant le premier jeu de service de Swiatek pour mener 2-0. Mais la Polonaise a recollé à 2-2. La Kazakhe a alors réussi le break décisif pour mener 4-3 et remporter la manche sur un jeu de service blanc ponctué d’un ace.

La Polonaise a semblé reprendre le dessus dans le second set en se détachant 3-0. Mais elle a perdu sa mise en jeu à deux reprises et permis à Rybakina de servir pour le match à 5-4. La grande Kazakhe (1,83m) a saisi sa chance et enchaîné un ace, le sixième de la partie, et un coup droit gagnant pour boucler la partie.