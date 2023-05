La mythomanie : cette compulsion à mentir et ses conséquences parfois tragiques

La mythomanie est une compulsion à mentir. Par définition, un mythomane est une personne qui ment de manière systématique et en ressent le besoin, n’a plus une conscience nette de la frontière entre ce qu’elle dit et la réalité, et n’est pas capable d’admettre le caractère mensonger de ses déclarations.

Le mythomane a-t-il conscience qu’il ment ?

Le mythomane commence par des mensonges probablement conscients puis s’enfonce dans une suite irrépressible de mensonges qui réinventent sa vie. Il finit par ne plus savoir ce qui est vrai ou ce qui ne l’est pas. Il est dans un déni massif et n’admettra jamais mentir, quand bien même on lui met des preuves sous les yeux.

Mythomanie : à ne pas confondre avec la psychose

Il faut différencier la mythomanie, la psychose et le mensonge occasionnel (ou fréquent) pour atteindre un objectif. Quelqu’un qui est atteint de psychose n’a plus le sens de la réalité. Il souffre de délire et est totalement convaincu de ce qu’il croit et pense. Il est hors réalité.

Le mythomane vit littéralement à travers ses fabulations

Le mythomane, lui, (au début du moins), reste dans "notre" réalité. Il n’y a pas de frontière entre ce qu’il raconte et ce qu’il vit dans la réalité : "Il vit littéralement à travers ses fabulations" ajoute Dr Caroline. Le "simple" menteur quant à lui, est tout à fait dans la réalité et ment pour atteindre un but, un objectif.