La mythologie grecque à la cote dans les podcasts pour enfants

Les générations se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Sauf sur un point. Les jeunes continuent de manifester un réel engouement pour la mythologie grecque. Les créateurs de podcast l’ont bien compris, et s’appuient sur les grands textes antiques pour construire des histoires modernes.

Comme beaucoup d’enfants, Petit-Pouce est d’une nature particulièrement curieuse. Il se passionne pour tout un tas de sujets, dont les histoires rocambolesques. Par chance, son grand-père, Papoush, en connaît plein. Elles impliquent toutes des personnages de la mythologie grecque comme la reine Didon, le titan Prométhée ou encore la déesse Athéna.

Prenez la mythologie grecque et mélangez-la à Père Castor. Et vous obtiendrez "Les aventures de Papoush et Petit-Pouce", le nouveau podcast pour enfants de Ouest-France. Ce programme ludo-éducatif, imaginé par Louis Bolla et Émile Benech, est constitué de dix épisodes.

Le premier, disponible dès ce vendredi 21 octobre sur le site du quotidien, est dédié à Atalante. Cette héroïne antique est une redoutable chasseuse qui participe à des exploits de toutes sortes, comme la chasse de Calydon ou encore la quête de la fameuse Toison d’Or. Dans "Les aventures de Papoush et Petit-Pouce", cette femme de caractère racontera comment elle a réussi à surmonter l’abandon de son père, juste après sa naissance.

Les petits (et grands) auditeurs pourront aussi écouter Noès, le serviteur du roi Midas, se plaindre de la bêtise de son maître, ou le rusé Sisyphe revenir sur la fois où il a réussi à passer les menottes à Thanatos, le puissant dieu de la mort. Autant d’histoires qui constituent une première approche de la complexe mais fascinante mythologie grecque.

Le podcast est le format parfait pour initier les tout-petits aux textes antiques. Les parents ont l’embarras du choix entre "Les Petits Mythos", "Zeus et compagnie" ou encore "Au cœur de la mythologie". Le premier propose aux enfants de découvrir des figures mythologiques comme Zeus, Hercule et Méduse grâce à Ariane, la fille du roi Minos et de Pasiphaé. À chaque épisode, la jeune femme emprunte le labyrinthe de son frère, Totor le minotaure, afin de lui conter les légendes qui ont fait la richesse de la Grèce antique.

"Zeus et compagnie", le podcast de RCF Radio sur le même sujet, s’intéresse tout particulièrement aux douze dieux de l’Olympe. Lauriane Ung Billault, passionnée de mythologie gréco-romaine, fait entrer les auditeurs dans l’intimité d’une famille pas comme les autres, où les conflits et les rivalités fraternelles sont monnaie courante.

"Mythes et légendes" de Quelle Histoire propose, lui, aux jeunes mordus d’histoire de faire connaissance avec de nombreux héros antiques. Parmi eux, Ulysse, Achille, Jason ou encore Thésée. Ils pourront découvrir les aventures trépidantes d’autres personnages imaginaires issus du monde entier, tels que Beowulf, Sigurd, Odin et Sekhmet. L’idéal pour élargir les horizons des enfants !