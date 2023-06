La mythique maison de Barbie à nouveau dispo sur Airbnb et c’est Ken qui a écrit l’annonce

Vous ne le saviez peut-être pas mais l’emblématique villa rose de Barbie existe bel et bien. Elle se situe à Malibu et est même disponible sur Airbnb ! En 2019, la plateforme d’hébergement la proposait en location pour deux nuits, du 27 au 29 octobre, avec plein d’activités à la clé pour les personnes les plus rapides à la réserver, à seulement 60 dollars la nuit. À l’occasion de la sortie du film "Barbie" de Greta Gerwig, avec Margot Robbie et Ryan Gosling, la maison fait son grand retour sur le site pour deux nuits. Sauf que cette fois-ci, Ken sera l’hôte.

"Bienvenue à mon Kendom ! Pendant que Barbie est absente, elle m’a remis les clés de sa Malibu DreamHouse cet été et ma chambre pourrait être la vôtre pour la nuit. J’ai ajouté quelques touches pour apporter un peu de Kenergy à la récemment rénovée et emblématique Malibu DreamHouse. Placé parfaitement au-dessus de la plage avec vue panoramique, ce manoir rose grandeur nature est un rêve devenu réalité !", peut-on lire en description de l’annonce publiée par Ken.