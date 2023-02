La « Mystronomie », un concept culinaire insolite made in Neufchâteau

Dix heures du matin. Charlie, Alisson et Antoine se donnent rendez-vous dans la cuisine du gîte Le Salmon à Longlier, dans la ville de Neufchâteau, avec encore beaucoup d’interrogations. Les trois chefs, amis dans la vie et compères derrière les fourneaux, se sont donnés un défi un peu particulier : découvrir le matin même les produits mis à leur disposition pour le menu du soir prévu pour 40 personnes.

Catherine Bonnevie, patronne des lieux et maman de Charlie, appelle ça la " Mystronomie ". " C’est le mélange entre le mot ‘gastronomie’ et le mot ‘mystère’. Il s’agit vraiment d’une expérience mystérieuse parce que les chefs ne savent pas ce qui a été choisi et les clients ne savent pas ce qu’ils vont venir manger le soir ", précise-t-elle à TV Lux.

Concrètement, chaque client a voté pour plusieurs ingrédients de son choix, avec la possibilité d’en rajouter un. C’est ensuite aux chefs de réfléchir au menu en fonction de ce qui leur a été imposé. Une manière rafraîchissante de renouveler leur travail, comme l’explique Alisson. " Ce n’est pas forcément stressant et en plus, ça nous permet de travailler avec des produits qu’on n’utilise pas au quotidien. C’est vraiment une chouette expérience ".

Résultat : un menu de cinq services parmi lesquels du carpaccio de Saint-Jacques, de la mousseline de topinambour ou encore du tartare de homard. Le succès était au rendez-vous tant du côté des clients que des chefs. " Je pense que c’est une deuxième édition qui est réussie et j’espère qu’il y en aura plein d’autres ", conclut Alisson.