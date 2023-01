La mystérieuse nuance de bleu de Jennie Erdal, un livre sur la quête du bonheur

Parmi les bons vœux que Sophie Creuz vous souhaite à tous et toutes, c’est de renouveler les joies infinies de la lecture. Et le choix ne manquera pas en cette seconde rentrée littéraire de janvier qui verra 517 romans garnir les tables des libraires, soit davantage encore que pour la rentrée littéraire de septembre.

C’est à la fois réjouissant et affolant car nombre d’entre eux passeront à la trappe sans même avoir eu leur chance, écrasés par les locomotives que sont Pennac et son dernier opus sur la famille Malaussène, Philippe Claudel et son Crépuscule ou encore Pierre Lemaître avec Le silence et la colère, pour n’en citer que quelques-uns. Voilà pourquoi Sophie revient sur un titre paru cet automne et que j’avais laissé passé sans le lire.

Or, il mérite qu’on y revienne. La mystérieuse nuance de bleu est ce genre de roman qui vous attrape par le charme de son intelligence et d’une ironie pleine de sympathie pour ses personnages, empêtrés dans les contradictions et les affres existentiels quand ce pourrait être si tellement simple, si… si, tout n’était pas aussi compliqué, surtout pour des philosophes et autres intellectuels rompus aux arcanes du savoir mais totalement maladroits quand il s’agit de se mouvoir dans leur propre cuisine avec la femme qu’ils aiment.

Jennie Erdal était une traductrice et une auteure écossaise, qui avait étudié la philosophie morale et la langue russe. Deux domaines qui avaient su l'avertir que les passions humaines sont parfois très perturbantes pour un simple mortel, d’autant plus s’il est Anglais et peu accoutumé aux débordements émotifs.

Cet Anglais, Ecossais d’ailleurs, c’est un vieux professeur de philosophie désabusé, parce qu’il voit l’université soumise aux modes, au clientélisme et aux impératifs commerciaux. Et sa femme lui échapper. Désabusé, il est aussi par l’impuissance des Idées à ordonner le chaos du monde et son propre désordre intérieur. C’est un personnage à la Philip Roth mais vu par un auteur féminin.

Cette mystérieuse nuance de bleu, c’est une expression du philosophe des Lumières David Hume, présent en creux dans ce roman, et qui lui aussi avait connu la dépression à force de trop penser en se coupant du monde, avant de découvrir que seule la vie enseigne à vivre, à sentir et à inventer le possible.

Nous avons donc là un roman qui, à travers des personnages attachants, converse sur les vertus de l’expérience directe, de la littérature, de la peinture et de la traduction pour interpréter, comme le ferait un musicien, la partition de la vie. Jennie Erdal était pleine de savoirs elle-même et aussi pleine d’humour, avec un talent pour la conversation philosophique, parfois redondante et bavarde.

Mais la faute en revient peut-être au professeur de philosophie qui boit trop et radote, ronchonne, mais toujours avec pertinence et sagacité. Et parmi les sujets abordés, il apparaît que pour être heureux, rien ne vaut l’expérience directe, l’amitié, l’amour, la culture des dahlias et la pêche à la mouche. Et l’imagination, seule capable d’inventer cette fameuse nuance de bleu, qui n’existe pas, mais qu’on savoure parce qu’elle vient combler toutes nos attentes de beauté.

Le livre La mystérieuse nuance de bleu de Jennie Erdal, traduite par Gilles Robel, est paru aux éditions Métailié.