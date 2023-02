La mystérieuse histoire du "r" chanté

Et pour cause, si cette consonne est déclinée à l’infini, c’est qu’il n’y a pas de règle établie. Mais alors, d’où vient ce "r" roulé, tellement éloigné du français parlé de tous les jours ?

Jusqu’au 18e siècle, tout le monde prononçait le "r" roulé, sans distinction géographique ou sociale. Il pourrait d’ailleurs être déroutant d’entendre Le Bourgeois Gentilhomme de Molière prononcé comme au 17e siècle !

Faire rouler les "r", c’est faire vibrer la langue contre son palais. On le retrouve dans la langue arabe, chez les Espagnols ou encore les Ecossais.

En France, ce "r" roulé a disparu de la prononciation parisienne aux alentours du 18e siècle, d’abord de la Cour, puis des bourgeois désirant imiter la Cour, puis du peuple.

Le R parisien, celui de Piaf, grasseyant au fond de la gorge, est devenu à la mode au 19ème siècle, et s’est répandu dans toute la France. Les chanteurs français avaient l’habitude de rouler les "r" jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. On peut l’entendre dans les enregistrements de Charles Trenet ou encore Maurice Chevalier. Voici un extrait de La leçon de Phonétique de Maurice Chevalier écrit par Pierre Delattre, qui aide à distinguer ce "r" roulé du "r" grasseyé (lorsque le fond de la langue vibre contre la glotte) :

"Si Chevalier essaie de rouler ses R quand il chante, c’est soit pour se conformer à l’enseignement du Conservatoire, qui continue à faire loi chez les chanteurs ou les acteurs en termes d’articulation, soit pour faire comme les grands chanteurs qu’il a entendus. Mais de temps en temps, Maurice Chevalier s’oublie, dans le feu de la mimique, et prononce, en chantant l’R qu’il emploie normalement en parlant. C’est l’R parisien des faubourgs, dit grasseyé, qui ajoute une forte résonance de pharynx et donne ce caractère gras. "

Dans les Conservatoires, la question semble se poser immuablement dans l’enseignement du chant, pour tout le répertoire français des 19e et 20e siècles : Duparc, Fauré, Ravel, Poulenc, et les autres. Il existe beaucoup de théories et d’avis sur la prononciation de cette consonne, qui est connue pour être celle qui pose le plus de problèmes aux chanteurs.