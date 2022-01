"La myocardite" : de quoi s'agit-il exactement ?

La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque, qui peut entraîner des complications. La myocardite n’est pas fréquente, bien que pour l’instant, on en parle de plus en plus régulièrement avec l’arrivée du Coronavirus. Certains agents et notamment des virus, peuvent atteindre le cœur. Particulièrement le SARS-CoV-2 (=Covid-19), qui est capable d’enflammer le muscle cardiaque. Mais outre les agents infectieux, la myocardite peut aussi être déclenchée par des maladies inflammatoires. Certains médicaments, dont certains qu’on donne pour le cancer, peuvent en outre, donner une réaction inflammatoire exagérée au niveau du cœur.

Les symptômes de la myocardite varient en fonction de la sévérité de l’atteinte. "On peut avoir une atteinte qui n’a pas de grands retentissements sur la force de contraction du cœur, et qui, dans certains cas, vont simplement donner une douleur" ajoute le Pr Beauloye. Dans d’autres cas, la force de contraction du cœur est altérée et peut entraîner des tableaux cliniques de défaillance cardiaques en prenant des formes extrêmement sévères. On peut repérer deux types de symptômes :

Des symptômes associés à l’atteinte du péricarde, qui provoquent une douleur au thorax ;

Des symptômes associés à une inflammation, entra î nant un mauvais fonctionnement du cœur. Dans ce cas, il s’agira de symptômes cardiaques tels que des essoufflements , une perte de connaissance , des difficultés respiratoires, etc.…

Les symptômes de la myocardite se rapprochent de la "péricardite" et les douleurs ressemblent à celles de l’infarctus, mais elles sont beaucoup plus accentuées par la respiration et par des modifications de position. Le cœur est un muscle qui se contracte et peut s’enflammer. La myocardite entraîne généralement, soit la destruction des cellules, soit le mauvais fonctionnement des cellules.