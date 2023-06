La MVP de l’Euro Basket, c’est elle : "Emma-gnifique" Meesseman

Si Julie Allemand est la générale de l’équipe et Kyara Linskens une vraie menace à l’intérieur, Emma Meesseman en est indéniablement la plaque tournante. La métronome par qui transitent tous les ballons et qui en fait quasiment toujours bon usage grâce à sa lecture du jeu, son QI basket et sa polyvalence. Une tueuse silencieuse, embarquée dans une partie d’échecs avec la concurrence, sur qui elle garde toujours un, voire deux coups d’avance.

"C’est le plus beau moment de ma carrière" confiait-elle, les yeux encore rougis par l’émotion, après le buzzer final. Pour une joueuse qui a quasiment tout connu dans sa carrière, ça en dit long. C’est que ce titre, acquis avec son pays après des années de lutte pour se faire respecter, a une saveur encore plus particulière. Parce que des désillusions, ces Cats en auront connues. Les voilà désormais toutes effacées après ce tournoi quasi parfait.

Elue meilleure joueuse de la compétition (MVP), Meesseman est, elle, la reine incontestée de cet Eurobasket. Quatre ans après avoir été élue MVP de la WNBA, le championnat américain et quelques mois, seulement, après avoir été couronnée MVP de Euroleague. La prochaine étape pour Meesseman et ces Cats ? Les Jeux Olympiques, quasiment à domicile, dans un an, déjà. L'ambition sera grande, la concurrence aussi. Mais après un tel tournoi, les Cats ne doivent plus avoir peur de rien ni de personne. Surtout quand "Emma-gnifique" Meesseman évolue à ce niveau-là...