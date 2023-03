La Mutualité chrétienne flamande fait de la prévention sexuelle sur OnlyFans avec une influenceuse érotique

La caisse d’assurance-maladie ne se lance pas dans l’élaboration de vidéos pornos. Elle a demandé à Veerle Peeters de réaliser des petits films éducatifs destinés à un public jeune. L’objectif est de leur offrir gratuitement des conseils sur leur santé sexuelle et leur bien-être mental, en brisant les tabous et les mythes, mais aussi et surtout en pointant les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux au sujet de la sexualité.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Mutualité Chrétienne a baptisé son compte OnlyFacts, 'Uniquement des faits', à propos desquels les jeunes pourront par ailleurs obtenir plus de détails via un nouveau site web que la mutuelle a lancé en parallèle.

Dans ces vidéos, on y découvre Veerle Peeters installée sur un lit, vêtue d’une lingerie sexy, mettant en avant sa poitrine… un setting idéal pour attirer l’attention et les regard. "Aujourd’hui je vous propose de vrais conseils santé" y clame Veerle Peeters.

Dans une atmosphère coquine et sensuelle, la créatrice de contenu répond à des questions prédéterminées : est-ce que la capote est le moyen de contraception le plus sûr ? Est-ce qu’un vagin sent mauvais ? Et est-il réellement la zone la plus sensible chez les femmes ?

Les réponses se veulent ludiques et très précises. Veerle Peeters espère d’ailleurs que les jeunes internautes écouteront ses réponses avec attention, et qu’ils ne seront pas principalement concentrés sur son décolleté.