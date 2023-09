La mutinerie du navire belge "Marie-Antoinette", un double meurtre qui a heurté le pays en 1849

Après une nuit de beuverie, les mutins qui ont entrainé la totalité de l’équipage dans leur entreprise, prennent soin de cacher toute trace du crime. Ils veulent prendre la direction New York et faire couler le navire au large. Le navire se fait accoster à plusieurs reprises et les mutins prétendent que leur capitaine et son second auraient été frappés par la foudre. De manière plus rocambolesque encore, la Marie-Antoinette se fait aborder par des pirates, qui pillent une partie de la cargaison mais laisse l’équipage sain et sauf. Kassens prend la direction de Key West, en Floride. Là, il parvient à dénoncer les mutins au vice-consul belge. Ils sont arrêtés, mis aux fers et rapatriés en Belgique pour être jugés. Dans ses aveux, Loy déclarera avoir tué le capitaine pour la brutalité de ses méthodes et les heures interminables de travail. Condamné à mort le 13 mai 1850 aux Assises à Anvers, Van de Weghe est gracié. Également condamné à mort, Loy est guillotiné le 2 septembre 1850 sur la Grand Place d’Anvers.

À une époque où les catastrophes maritimes et les disparitions de navires marchands défraient la chronique et où les nouvelles contrées explorées par la toute jeune Marine belge déchainent les imaginaires, ce double meurtre fait sensation.