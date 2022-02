La Musique spoliée : le trésor secret des nazis » dans le "Temps d'une histoire"

Le 20 septembre 1940, à St Leu la Foret, près de Paris, Wanda Landowska, d’origine juive polonaise, immense artiste, claveciniste et spécialiste mondiale de Bach est intégralement spoliée de ses biens par un commando nazi dirigé par l’ERR d’Alfred Rosenberg, chargé de voler les instruments de musique, les partitions et les bibliothèques musicales prestigieuses, entre autres bien culturels. Consciente du danger, Landowska a déjà quitté Paris en juin, lorsque débarquent les camions de déménagements. Ils repartent avec 60 caisses dont certaines contiennent des instruments de musique très anciens, d’une valeur inestimable. La caisse N° 57 contient le plus grand trésor de cette saisie : le piano sur lequel Chopin aurait composé ses célèbres " Préludes " lors de son séjour à la Chartreuse de Valldemossa près de Palma de Majorque. Que sont devenus les trésors les trésors artistiques musicaux volés partout en Europe de 1940 à 1944 ? En volant les instruments, les partitions, les bibliothèques, en tuant les musiciens, les compositeurs et les interprètes juifs, le troisième Reich a voulu faire disparaître en assassinant sa musique et son âme, des traditions, un folklore, une culture toute entière. En instrumentalisant, à des fins de propagande et d’hégémonie culturelle, la musique jusque dans les camps de la mort, les nazis ont tenté de faire taire l’identité musicale du peuple juif. Le film est l’histoire de cette musique spoliée, instrumentalisée, martyrisée mais aussi celle d’incroyables destinées de certains de ces instruments volés au peuple juif.