La musique serait-elle la clé de la communication avec les dauphins ?

Nous avons tous en tête l’image du charmeur de serpents qui, jouant de la flûte, hypnotise le reptile à la langue fourchu et au venin mortel. Et si la flûte était également un instrument de communication avec les mammifères marins et notamment les dauphins ? C’est ce que suggère une expérience menée par des chercheurs universitaires australiens.

La musique est un langage universel… Cette expression éculée prend une nouvelle dimension lorsqu’on imagine la musique comme instrument qui nous permettrait d'entrer en communication avec les mammifères marins. Et si certains instruments de musique nous permettaient de communiquer avec les dauphins ? C’est ce que plusieurs chercheurs de l’Université nationale australienne ont suggéré à la suite d’une expérience menée en collaboration avec la flûtiste Sally Walker, en décembre 2021 à Port Stephens, en Nouvelle-Galles du Sud.

La flûtiste a accompagné le groupe de chercheurs à bord d’un bateau pour se rendre dans une zone fortement peuplée par des dauphins migrateurs. Quelques notes de musique jouées par Sally Walker ont suffi pour attirer les cétacés, qui se sont rapidement approchés du bateau, visiblement intrigués par le son de l’instrument. "Un dauphin a glissé directement sous moi à la même vitesse que le bateau, et le reste du groupe a dansé autour de lui", a déclaré Sally Walker, en ajoutant que "les hautes fréquences et les distances d’intervalle particulières entre les notes semblaient attirer les dauphins et les exciter."