La musique pour soigner la maladie d’Alzheimer

Au centre universitaire gériatrique de Montréal, au Québec, un groupe de patients suit une thérapie d’un genre nouveau : la musicothérapie. Tous sont atteints de démence, et la plupart d’entre eux ont la forme la plus connue : la maladie d’Alzheimer, une dégénérescence du cerveau qui dure souvent plus d’une décennie.

En Belgique on recense plus de 150 000 malades, au Canada 400 000. Et il semble que grâce à la musique, certaines patients traités dans l’hôpital québécois à un stade avancé de la maladie (perte de mémoire, rupture du lien avec la réalité) reviennent à la vie, du moins en partie : ils se remettent à parler, à bouger, à s’éveiller… Le contraste est parfois saisissant.

Si les effets de la musicothérapie ne sont pas curatifs, autrement dit cela ne soigne pas la maladie, son utilisation soutenue pendant plusieurs mois peut en revanche améliorer certains symptômes de façon spectaculaire.

Comment expliquer le pouvoir de cette pratique sur ces patients, pour qui les traitements médicaux demeurent impuissants ?

D’abord les faits : plusieurs études cliniques démontrent qu’à long terme la musicothérapie réduit le stress, la paranoïa, la confusion et l’agitation des personnes atteintes. Après plusieurs semaines, on observe une amélioration de la mobilité du corps, de l’expression des sentiments et même du retour de la parole et de certains souvenirs.

Des effets surprenants compte tenu de la gravité de la maladie, qui s’attaque de façon irréversible au cerveau.