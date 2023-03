Enfin, des recherches sur le grand âge et la musique ont elles aussi livré des résultats étonnants.

Plus on avance en âge, plus la fonction du langage peut se retrouver plus ou moins affectée, et il peut devenir difficile de trouver ses mots ou de formuler précisément sa pensée.

Des chercheurs ont démontré qu’il existait un lien direct entre la vivacité du langage d’une personne âgée et sa pratique de la musique dans l’enfance : les personnes qui avaient exercé une activité musicale conservaient une meilleure maitrise de la parole des années plus tard. Et plus ils avaient exercé cette activité longtemps, plus leur aisance à l’oral était grande.

Les vertus de la musique n’en finissent pas de nous étonner !